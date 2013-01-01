В Санкт-Петербурге заложили первый за 30 лет российский супертраулер



На Адмиралтейских верфях началось строительство головного морозильного траулера проекта СТ-192 по заказу «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК).

Концепт-проект судна длиной 108,5 м, шириной 21,5 м и мощностью главных двигателей — 9 тыс. кВт. разработан норвежской компанией Skipteknisk.

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 — одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире. Это судно предназначено для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения и транспортировки его в порт.

На траулере будут установлены высокопроизводительный рыбоперерабатывающий комплекс и рыбомучная установка. А поиск рыбы и контроль траловых операций будет осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых комплексов.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ