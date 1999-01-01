В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию причальный комплекс для ледокольного флота



В строительство причала на территории «Большой порт Санкт-Петербург», которое велось по заказу ФГУП «Росморпорт» с ноября 2012 года, вложено 1,4 млрд руб.

Реализация этого проекта в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» (2010-2020 годы)" позволила обеспечить безопасную стоянку ледокольного флота Северо-Западного бассейнового филиала у собственных причалов и существенно снизила расходы предприятия на аренду причалов у операторов морских терминалов.

Построены причалы 89 и 90, предназначенные для стоянки восьми четырех ледоколов. Для обеспечения безопасного подхода и постановки ледоколов установлены два светящих навигационных знака высотой по три метра, выполнена реконструкция гидротехнического сооружения «Угольная гавань». При этом объем дноуглубительных работ составил более 197 тыс. кубометров изъятого грунта;

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ