В Санкт-Петербурге судостроители получили заказ на батискаф для исследований Марианской впадины



В Санкт-Петербурге судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» получил заказ от Минобороны РФ на строительство батискафа для работ в Марианской впадине. В настоящее время идет стадия проектирования и опытно-конструкторских работ.

Разработчиком аванпроекта и опытного образца комплекса сверхглубокого погружения «Витязь» для Фонда перспективных исследований (ФПИ) является Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург). Предельная глубина погружения глубоководного робота-батискафа составляет 12 км, дальность хода на маршрутной скорости — 100 км. Аппарат сможет погружаться на предельные глубины, работая в автономном режиме, и будет оснащен современными видео- и гидролокационными системами. Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ

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