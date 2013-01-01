В Санкт-Петербурге спустили на воду тральщик с самым большим в мире корпусом из стеклопластика



В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спущен на воду четвертый серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев». Судно построено для Тихоокеанского флота и предназначено для борьбы с «умными» морскими минами. Эти тральщики имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

Корабли проекта 12700 предназначены для борьбы со всеми современными морскими минами (в т.ч. с «искусственным интеллектом»), которые способны обнаруживать как в воде, так и в морском грунте.

Тральщик оснащен новейшими гидроакустическими станциями, которые размещаются на самом корабле и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах, и обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.

Самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика сформирован методом вакуумной инфузии и обеспечивает более высокую прочность в сравнении со стальными корпусами, большую живучесть корабля при поиске мин.

Судно длиной 61 метр и шириной10 метров имеет водоизмещение 890 тонн, скорость хода при полном водоизмещении составляет 16,5 узлов. Экипаж – свыше 40 человек.

Корабль, названный в честь Героя Советского Союза Якова Илларионовича Баляева, передадут заказчику летом текущего года. Сформированный экипаж минного тральщика отправился на учебу в Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ