В Санкт-Петербурге спущен на воду корвет «Ретивый» с площадкой для вертолета для Черноморского флота



В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» спущен на воду корвет «Ретивый» проекта 20380. Впервые на таком корабле установлен ангар, в котором может размещаться вертолет Ка-27. Судно строится по заказу Минобороны РФ для Черноморского флота.

При строительстве используются уникальные технологии, снижающие радиолокационную заметность. Композитные материалы и сплавы разработаны петербургским ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», а строительство надстройки для корветов выполняется на Средне-Невском судостроительном заводе.

Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами, у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Длина военного корабля составляет 104 метра, ширина — 13 метров, водоизмещение — 2200 тонн. Корвет развивает скорость до 27 узлов. Дальность плавания — 3500 миль, автономность — 15 суток. Экипаж судна включает 99 человек.

Главная энергетическая установка: два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000. Корвет оснащен артиллерийским вооружением, включающим 100-мм артиллерийскую установку А-190, два 30-мм зенитных автомата АК-630М, универсальный ракетный комплекс «Уран», зенитный ракетный комплекс «Редут».

Кроме того, имеется противолодочное вооружение — комплекс «Пакет» и авиационное вооружение — противолодочный вертолет Ка-27.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ