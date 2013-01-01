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В Санкт-Петербурге спроектировали кузов внедорожника для крупнейшего китайского автоконцерна

Янв 21
Москва Центральный федеральный округ
В Санкт-Петербурге спроектировали кузов внедорожника для крупнейшего китайского автоконцерна

Заказ холдинга BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd) по перепроектированию кузова нового автомобиля был выполнен петербургскими инженерами-конструкторами на собственной цифровой платформе, которая была признана уникальной на конкурсе «Лучшие цифровые проекты ЕАЭС».
Петербургские разработчики поставили рекорд в автомобилестроении, завершив проект за проект за 2,5 месяца и облегчив кузов на 7,5 процентов.

Российские инженеры выполнили функции конструкторским бюро для одного из крупнейших автопроизводителей в мире - государственного холдинга BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd). Они превзошли ожидания заказчика, который ставил задачу по снижению массы кузова на 6-7 процентов.

«У нас есть собственные инструменты для решения подобных задач, в том числе, цифровая платформа по созданию «цифровых двойников» изделий и процессов их производства, виртуальных полигонов и стендов, проведения виртуальных испытаний», - отметил проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

По словам главного конструктора Центра НТИ СПбПУ Олега Клявина, в проекте приходилось учитывать особенности сборки, ограничения на материалы, технологические возможности китайского производства, а также тот факт, что перепроектирование и оптимизация целой конструкции гораздо сложнее, чем проектирование с нуля.

Оптимизация конструкции кузова — общемировой тренд. Снижение массы резко уменьшает себестоимость автомобиля, улучшает его ходовые характеристики и экологичность. Кроме того, при проектировании активно применяются модульные решения, позволяющие быстрее и чаще выводить на рынок новые модели на единой платформе.

Уже произведены и успешно прошли испытания первые экземпляры оптимизированного в России китайского внедорожника.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
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