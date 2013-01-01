В Санкт-Петербурге создадут интеллектуальную лабораторию цифровых сетей



В этот испытательный центр, который будет формироваться на базе "Федерального испытательного центра", компания "Россети" вложит около 2 млрд рублей.

Проект будет реализован в рамках концепции цифровой трансформации 2030 и позволит, основываясь на передовом мировом опыте, создать испытательные лаборатории и полигоны для тестирования новых технологий, оборудования, программного обеспечения, необходимых для цифровой трансформации электросетевого комплекса группы "Россети",

Сегодня компания выполняет предпроектные работы, а завершить реализацию проекта планирует к концу 2020 года.

"Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Проект по цифровой трансформации 2030 позволит снизить операционные и инвестиционные расходы сетевых компаний, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных сервисов для клиентов.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ