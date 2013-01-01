В Санкт-Петербурге разработали новый приемо-передающий телевизионный комплекс для связи с МКС



В Санкт-Петербурге специалисты АО «НИИ Телевидения» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработали и изготовили опытный образец наземного приемо-передающего цифрового телевизионного комплекса «Орион-Ц» для связи Центра управления полетами (ЦУП) с Международной космической станцией (МКС) и космическими кораблями. На данный момент холдинг успешно завершил испытания и готов к поставкам новейшего оборудования.

«Орион-Ц» обеспечивает устойчивую к помехам связь между МКС, космическими кораблями и Центром управления полетами. Во время сеанса связи космонавты и ЦУП имеют возможность одновременно обмениваться звуковой и видеоинформацией в цифровом формате высокого качества. При этом комплекс компактнее и мобильнее предшественников, удобнее в настройке и эксплуатации.

Приемо-передающий комплекс является однопозиционным. Приемо-передающая аппаратура расположена в обогреваемом контейнере на мачте под антенной комплекса. Синхронизация аппаратуры осуществляется по сигналам GPS или ГЛОНАСС.

Комплекс управляется расчетом из двух операторов. Существует возможность модификации комплекса с целью дистанционного управления.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ