В Санкт-Петербурге представили действующую модель водородного трамвая



В Санкт-Петербурге 18 июля «Горэлектротранс» и филиал «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» представили действующий макет трамвая, работающего на водородных топливных элементах.

Испытательной платформа для разработки представлена на базе трамвая ЛМ-68М. Главная отличительная особенность инновационной модели заключается в том, что трамвай будет ездить независимо от контактной сети. Основным источником электроэнергии будут элементы, альтернативным топливом для которых является водород.

Баллоны с водородом под давлением 150 атмосфер установили на крыше вагона. Оттуда газ поступает непосредственно в батарею. Энергетическая установка позволит обогревать салон трамвая зимой и охлаждать летом. При этом сам двигатель будет совершенно безопасным — побочным продуктом его работы станет обычная дистиллированная вода.

В сентябре текущего года действующий макет трамвая с водородной системой генерации электроэнергии пройдет ходовые испытания на петербургских маршрутах.

*Использование водорода в качестве энергоносителя позволит как существенно сократить потребление топлива либо электроэнергии, так и значительно продвинутся в решении экологической проблемы снижения загрязнения атмосферы вредными для здоровья человека составляющими выхлопных газов автомобилей.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ