В Санкт-Петербурге построят многофункциональный гостиничный комплекс в районе аэропорта Пулково



Соглашение о реализации этого инвестпроекта стоимостью около 1,1 млрд рублей подписали вице-губернатор Эдуард Батанов и руководство компании Warimpex Finanz und Beteiligungs Aktiengesellschaft на международной выставке MIPIM-2019.

Инвестор планирует реализовать проект до 2027 года за счет собственных и привлеченных средств.

Комплекс будет включать в себя гостиничные помещения, деловой центр, торговые площади и полузаглубленный паркинг.

Правительство Санкт-Петербурга считает, что создание такого комплекса будет способствовать созданию доступной и комфортной туристической среды в городе и готово оказать информационную и административную поддержку в реализации проекта гостиничной инфраструктуры в среднем ценовом сегменте.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ