В Санкт-Петербурге построят многофункциональный гостиничный комплекс в районе аэропорта Пулково
Мар 13
Соглашение о реализации этого инвестпроекта стоимостью около 1,1 млрд рублей подписали вице-губернатор Эдуард Батанов и руководство компании Warimpex Finanz und Beteiligungs Aktiengesellschaft на международной выставке MIPIM-2019.
Инвестор планирует реализовать проект до 2027 года за счет собственных и привлеченных средств.
Комплекс будет включать в себя гостиничные помещения, деловой центр, торговые площади и полузаглубленный паркинг.
Правительство Санкт-Петербурга считает, что создание такого комплекса будет способствовать созданию доступной и комфортной туристической среды в городе и готово оказать информационную и административную поддержку в реализации проекта гостиничной инфраструктуры в среднем ценовом сегменте.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
13 Мар 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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