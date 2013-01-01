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В Санкт-Петербурге построят круглогодичный грузовой терминал на Васильевском острове

Май 28
Москва Центральный федеральный округ
В Санкт-Петербурге построят круглогодичный грузовой терминал на Васильевском острове

Администрация Санкт-Петербурга заключила соглашение с АО «Пассажирский порт «Морской фасад» на строительство грузового терминала с круглогодичным режимом работы. Объем инвестиций составит более 200 млн рублей.
На выделенной территории части берега Невской губы на Васильевском острове площадью более 320 тыс. кв. метров будут построены здание для таможенного досмотра и оформления товаров, площадка для погрузки и разгрузки и грузовых паромов. Планируется круглогодичное паромное сообщение с возможностью приема грузовых автотранспортных средств - еврофур, евротентов и т.д.

Новый терминал планируется построить в ближайшие 3 года. После окончания строительства инвестор должен будет передать часть площадей городу.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
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