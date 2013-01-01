В Санкт-Петербурге открыли первый в России детский городской сурдологический центр
Центр разместился в переоборудованном здании психоневрологического дома ребенка №4, который был закрыт из-за того, что большинство его воспитанников петербуржцы усыновили или взяли под опеку.
Это первый и пока единственный в России отдельный сурдологический детский центр - как правило, в регионах действуют лишь сурдологические отделения при клиниках.
По данным пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга, ранее Центр восстановительного лечения занимал восемь кабинетов в поликлинике Красногвардейского района, при том, что в лечебно-диагностической помощи по слуху нуждаются более десяти тысяч детей. Это дети с уже установленной тугоухостью, из групп риска, а также те, кто находится на реабилитации после операции по улучшению слуха и протезирования.
«Городским правительством было принято решение открыть специализированное учреждение для оказания комплексной сурдологической помощи, для обследования, выявления нарушений по слуху и лечения детей, - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественной церемонии открытия центра, - Благодаря квалифицированной своевременной помощи дети получают возможность развиваться, заниматься творчеством. Город и дальше будет создавать для всех без исключения детей самые лучшие условия, какие бы проблемы со здоровьем у них ни были».
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
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