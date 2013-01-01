В Санкт-Петербурге открыли первый в мире Центр морских арктических компетенций и получили «РИТМ-200»



По инициативе ФГУП «Атомфлот» центр создан в учебном городке Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, где ведется подготовка экипажей российских судов с атомными двигателями.

В новом учебном корпусе установлен уникальный тренажерный комплекс по управлению реакторной установкой «РИТМ-200», который моделирует работу центрального поста управления и всей судовой ядерной энергетической установки универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Здесь также имеется учебный класс для теоретического обучения и рабочее место инструкторов.

Ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников отметил, что в Центре морских арктических компетенций будут вести подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала атомного ледокольного флота России.

Студентов из опорных вузов и уже находящихся на службе моряков будут обучать новым компетенциям, необходимым для работы на атомных ледоколах, которые строятся сегодня на российских заводах. Для реализации учебных программ планируется привлекать проектантов и экспертов от предприятий.

Прямо в день открытия центра морских арктических компетенций в Санкт-Петербург из Подмосковья отправили изготовленный ПАО «ЗиО-Подольск» второй реактор установки «РИТМ-200» для ледокола нового поколения «Урал».

Всего предприятиями машиностроительного дивизиона Росатома в2016-2018 годах было изготовлено три реакторных установки для универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220. Эти три универсальных двухосадочных атомных ледокола «Арктика», «Сибирь» и «Урал», которые строятся в Санкт-Петербурге на верфях «Балтийского завода», станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в Арктической зоне, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трех метров.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечили полную производственную цепочку создания реакторных установок «РИТМ-200», разработали уникальные технические решения и новые инструменты, ранее не применявшиеся в России и в мире. В их числе - уникальная операция контрольной сборки, в процессе которой многотонные элементы реактора состыковают с допуском в сотые доли миллиметра.

Установки «РИТМ-200» в полтора раза компактнее, в два раза легче и мощнее тех, что до сих порт использовались на атомных ледоколах. Для работы новых судов больше не потребуется перевозить 540 тыс. тонн арктического дизельного топлива тремя супертанкерами класса VLCC, поскольку «РИТМ-200» нужно загружать ядерным топливом один раз в семь лет.

С новыми реакторными установками компании Росатома планируют участвовать в строительстве атомных ледоколов «Лидер», которые должны обеспечить круглогодичное функционирование Северного морского пути.

По словам генерального директора АО «Атомэнергомаш» Андрея Никипелова, «РИТМ-200» будет не только способствовать развитию ледокольного флота, но и станет основой для создании атомных станций малой мощности морского и наземного исполнения, способных обеспечивать энергоснабжение удаленных территорий.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ