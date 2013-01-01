В Санкт-Петербурге открыли инновационное производство сухих хлебных смесей



ООО «Русхлеб Исследования» начало выпускать смеси и закваски из натурального отечественного сырья, которые позволяют в несколько раз ускорить выпечку хлеба и втрое увеличить сроки его хранения без Е-ингредиентов и химических добавок.

Это первый завод по производству подобных сухих хлебных смесей в России, а в Европе сегодня работает всего три таких производства.

ООО «Русхлеб Исследования» с 2015 года занимается разработками в области биотехнологий пищевых производств. Новую технологию течение трех лет отлаживали в тестовой формена арендуемых площадях. Собственное предприятие площадью 3,5 тыс кв.м построили на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны «Санкт-Петербург».На заводе создано 176 высокотехнологичных рабочих мест.

Инвесторы вложили 600 миллионов рублей в создание производства мощностью 20 тысяч тонн смесей и две тонны закваски. Проект был реализован при содействии петербургского Фонда развития промышленности.

На церемонии запуска производства губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что это хороший пример выполнения программы импортозамещения, поскольку завод будет производить по современным российским технологиям сухие закваски, которые позволят повысить качество хлебобулочных и кондитерских изделий и отказаться от закупок дорогостоящих ингредиентов за рубежом.

По данным пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга, Фонд развития промышленности значительно снизил процентную ставку по займам, а резидентами ОЭЗ Санкт-Петербурга стали 47 компаний, которые инвестируют 42 миллиарда рублей в инновационные производства.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ