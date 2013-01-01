В Санкт-Петербурге начали строить крупный топливно-заправочный комплекс в Пулково



В международном аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) нефтяная компания «Роснефть» 2 июня торжественно заложила первый камень в строительство топливно-заправочного комплекса (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год. Инвестиции в проект, рассчитанный до 2021 года, составят более 3 млрд руб.

В результате реализации проекта в Пулково появится комплекс объектов топливной инфраструктуры, что позволит максимально быстро заправлять самолеты: доставка топлива займет около 5 минут и около 15 минут – на заправку 10 тонн авиакеросина.

В рамках создания ТЗК предусмотрено строительство складов хранения топлива на 16 тыс. кубометров, насосно-фильтрационной станции и топливопровода. Кроме того, будут построены пункт налива авиатоплива в аэродромные топливозаправщики, железнодорожные пути и эстакада на 12 железнодорожных цистерн.

Под перроном аэропорта будет сооружена система топливных гидрантов. Наличие гидрантной системы позволит заправлять широкофюзеляжные воздушные суда на 20 минут быстрее, чем с помощью традиционных топливозаправщиков.

В целом модернизация аэропорта Пулково, которой занимается его оператор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), включает в себя строительство базы аэродромной службы, рулежной дорожки, установку автоматических стоек сдачи багажа и реконструкцию коммерческой зоны внутренних линий.

В северной посадочной галерее (международные рейсы) инвестор намерен построить переходы с телескопическими трапами, в южной галерее — несколько переходов и перрон. Работы, оцениваемые в €500 млн, планируется завершить до 2030 года.

Правительство Санкт-Петербурга признало проект стратегически важным, включая такие преимущества как создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, а также дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ