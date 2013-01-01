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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» начали резку металла для инновационного плавучего рыбзавода

Фев 3
Москва Центральный федеральный округ
В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» начали резку металла для инновационного плавучего рыбзавода

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» началась резка металла для строительства пятого серийного морозильного траулера-процессора проекта 170701. Заказчик траулера — АО «Альтернатива» (входит в Группу НОРЕБО). Стоимость каждого траулера составляет порядка 3,5 млрд рублей.
Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта будет состоять из десяти судов. В Северо-Западной Атлантике будут работать шесть судов, на Дальневосточном – четыре. Все эти траулеры будут отличаться улучшенными мореходными качествами и полной переработкой уловов.

Многофункциональная современная рыбоперерабатывающая фабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит производить, находясь в море, замороженное филе и другие виды рыбной продукции, а также консервы из печени трески, рыбную муку и другую продукцию.

Траулер длиной 81,6 метра и шириной 16 метров развивает скорость 15 узлов. Его водоизмещение составляет 5,5 тыс. тонн, мощность главного двигателя — 6,2 МВт. Общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки, по замораживанию — 100 тонн в сутки.

Траулер-процессор проекта 170701 имеет ледовый класс Ice2 и сможет эксплуатироваться во льдах толщиной до 0,5 метра. Особенность данного инновационного проекта заключается в необычной форме корпуса. Здесь впервые для российских промысловых судов применена принципиально новая архитектура.

Обводы носовой части траулера выполнены в форме капсулы. Благодаря такому строению увеличивается площадь рабочего пространства на борту и, по заявлению разработчиков проекта, улучшается мореходность судна. На плавучем рыбзаводе предусмотрено 80 рабочих мест для экипажа.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
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