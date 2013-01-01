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В Санкт-Петербурге испытывают дизель-генераторные установки для новейших судов ледового класса

Фев 19
Москва Центральный федеральный округ
В Санкт-Петербурге испытывают дизель-генераторные установки для новейших судов ледового класса

Испытания на АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» проводятся в рамках проекта по агрегатированию судовых дизель-генераторных установок на базе двигателя General Electric для многофункциональных морских судов снабжения Icebreaker 7, которые строятся на судостроительном комплексе «Звезда Морские Технологии» ПАО «НК «Роснефть».
АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» является основным партнером одного из мировых лидеров энергетического машиностроения General Electric в работе по локализации производства комплексов судовой электроэнергетики.

По словам коммерческого директора АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» А.В. Андреева, сложившаяся ситуация на рынке и государственная поддержка импортозамещения создает условия для освоения новых типов продуктов и локализации высокотехнологичного оборудования на территории России.

Производимое в Санкт-Петербурге оборудование предназначено судов, строящихся городе Большой Камень Приморского края на предприятии «Звезда Морские Технологии», которое входит в группу компаний «Роснефть».

На сегодняшний день две дизель-генераторные установки успешно прошли испытания на всех режимах и получили сертификаты РМРС, к заводским испытаниям готовится третий агрегат.

Всего проектом предусмотрено 8 судовых дизель-генераторных установок единичной мощностью 4,7 МВт. Для реализации этого проекта была произведена модернизация испытательного стенда АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».

После сборки и заводских испытаний все ДГУ будут предъявлены инспектору РМРС для проведения стендовых испытаний и получения сертификата Российского Морского Регистра Судоходства.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
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