В Санкт-Петербурге испытывают дизель-генераторные установки для новейших судов ледового класса
Испытания на АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» проводятся в рамках проекта по агрегатированию судовых дизель-генераторных установок на базе двигателя General Electric для многофункциональных морских судов снабжения Icebreaker 7, которые строятся на судостроительном комплексе «Звезда Морские Технологии» ПАО «НК «Роснефть».
По словам коммерческого директора АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» А.В. Андреева, сложившаяся ситуация на рынке и государственная поддержка импортозамещения создает условия для освоения новых типов продуктов и локализации высокотехнологичного оборудования на территории России.
Производимое в Санкт-Петербурге оборудование предназначено судов, строящихся городе Большой Камень Приморского края на предприятии «Звезда Морские Технологии», которое входит в группу компаний «Роснефть».
На сегодняшний день две дизель-генераторные установки успешно прошли испытания на всех режимах и получили сертификаты РМРС, к заводским испытаниям готовится третий агрегат.
Всего проектом предусмотрено 8 судовых дизель-генераторных установок единичной мощностью 4,7 МВт. Для реализации этого проекта была произведена модернизация испытательного стенда АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».
После сборки и заводских испытаний все ДГУ будут предъявлены инспектору РМРС для проведения стендовых испытаний и получения сертификата Российского Морского Регистра Судоходства.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
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