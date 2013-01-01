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В Санкт-Петербурге «Ижорские заводы» запустили новый комплекс для орбитальной сварки

Май 20
Москва Центральный федеральный округ
В Санкт-Петербурге «Ижорские заводы» запустили новый комплекс для орбитальной сварки

В рамках реализации государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013−2030 гг.» в Санкт-Петербурге «Ижорские заводы» , входящие в Группу ОМЗ, провели пусконаладку оборудования для автоматической орбитальной сварки неповоротных стыков труб неплавящимся электродом в среде аргона.
Сварочное оборудование производства компании AXXAIR (Франция) предназначено для выполнения операций по автоматической сварке неповоротных стыков труб любых типоразмеров из сталей различных марок. Представители компании-изготовителя провели пусконаладочные работы и тестирование оборудования. Отработка технологии сварки производится совместно с рабочим персоналом и специалистами сварочной лаборатории.

Ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит предприятию с наибольшей эффективностью выполнять расширенный спектр сварочных работ. На первом этапе оборудование будет применяться при изготовлении манифольда— элемента нефтегазовой арматуры, представляющего собой несколько трубопроводов, закреплённых на одном основании. Ранее на предприятии запущены в опытное производство образцы манифольда и донной опорной плиты, предназначенные для оснащения подводных комплексов нефтедобычи.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
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