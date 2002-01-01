В Санкт-Петербурге дан старт строительству двух пассажирских судов общей стоимостью 5,3 млрд рублей



В Санкт-Петербурге одно из ведущих предприятий судостроительной отрасли России АО «Средне-Невский судостроительный завод» заключило крупнейший гражданский контракт в новейшей истории предприятия. По заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на верфи построят два пассажирских судна проекта А45-90.2 общей стоимостью 5,27 млрд рублей.

Суда будут переданы в лизинг Красноярскому краю для осуществления перевозок по Енисею на линии Красноярск—Дудинка. Срок сдачи первого судна — до 31 декабря 2023 года, второго — через год.

Основные технические характеристики новых судов говорят, прежде всего, об их мощности: длина — 73,4 метра, ширина — 11,6 метра, высота борта — 3,3 метра. Они смогут удаляться на расстояния до 2200 км при скорости 16 узлов и находиться 5 суток в автономном режиме плавания (по запасам провизии). Экипаж каждого судна будет состоять из 25 человек.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ