В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле



Двигатель для второй ступени космического корабля «Союз-2» заправили новым ракетным топливом.

Замена керосина нафтилом — часть программы модернизации ракеты «Союз-2 для запусков с космодрома «Восточный».

По данным Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», впервые топливо нафтил вместо керосина использовали в ноябре 2017 года при старте «Союза-2» с космодрома «Восточный». Тогда им заправили третью ступень ракеты. Пусков с использованием нафтила на второй ступени «Союза» до сих пор не проводили.

Решение о применении нафтила в качестве горючего было принято в связи с постепенным снижением объема добываемой нефти 4-го горизонта, Использование в двигателях ракет «Союз-2» нафтила, который может производиться из любого вида нефти, позволит выводить порядка 100-200 кг дополнительной полезной нагрузки. Обсуждается перевод на нафтил ракет-носителей «Союз-2», стартующих с Байконура, Плесецка и Куру.

Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащают первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз» уже 60 лет. С 1958 года их производят в ПАО «Кузнецов» в сотрудничестве с АО «НПО Энергомаш им. В. П. Глушко». Перед отправкой заказчику детали всех изделий для космических программ, как и сам двигатель, проходят трехступенчатый контроль качества.

Самарская область, Приволжский федеральный округ