Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ФЕВ, 21:21 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,6816

20 ФЕВ, 21:21 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,6816

В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле

Фев 20
Москва Центральный федеральный округ
В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле

Двигатель для второй ступени космического корабля «Союз-2» заправили новым ракетным топливом.
Замена керосина нафтилом — часть программы модернизации ракеты «Союз-2 для запусков с космодрома «Восточный».

По данным Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», впервые топливо нафтил вместо керосина использовали в ноябре 2017 года при старте «Союза-2» с космодрома «Восточный». Тогда им заправили третью ступень ракеты. Пусков с использованием нафтила на второй ступени «Союза» до сих пор не проводили.

Решение о применении нафтила в качестве горючего было принято в связи с постепенным снижением объема добываемой нефти 4-го горизонта, Использование в двигателях ракет «Союз-2» нафтила, который может производиться из любого вида нефти, позволит выводить порядка 100-200 кг дополнительной полезной нагрузки. Обсуждается перевод на нафтил ракет-носителей «Союз-2», стартующих с Байконура, Плесецка и Куру.

Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащают первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз» уже 60 лет. С 1958 года их производят в ПАО «Кузнецов» в сотрудничестве с АО «НПО Энергомаш им. В. П. Глушко». Перед отправкой заказчику детали всех изделий для космических программ, как и сам двигатель, проходят трехступенчатый контроль качества.

Самарская область, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
20 Фев:
20 Фев:
20 Фев:
Центральный федеральный округ:
20 Фев:
20 Фев:
19 Фев:
РОССИЯ:
20 Фев:
20 Фев:
20 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 1

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Узнай, страна

В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов

В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов

В Орле заработал новый корпус перинатального центра

В Орле заработал новый корпус перинатального центра

В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле

В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле

Новости СМИ

Новости дня

21:00 Голикова оценила предложенные Путиным соцльготы в 80 млрд руб Голикова оценила предложенные Путиным соцльготы в 80 млрд руб
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
20:48 Трамп хочет уволить главу нацразведки США Трамп хочет уволить главу нацразведки США
19:59 Порошенко внес в Раду проект о допуске иностранных войск на Украину Порошенко внес в Раду проект о допуске иностранных войск на Украину
19:51 Меморандум о создании Космических сил США подписан Трампом Меморандум о создании Космических сил США подписан Трампом
18:43 Самые лучшие "умные города" - это глобальные города мира Самые лучшие "умные города" - это глобальные города мира
18:03 Xiaomi представила свой новый флагман Xiaomi представила свой новый флагман
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
17:40 Минобороны Эстонии готовится к войне Минобороны Эстонии готовится к войне

Узнай, страна!

20:56 В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
20:14 В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов
19:45 В Орле заработал новый корпус перинатального центра В Орле заработал новый корпус перинатального центра
17:23 ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ
19 ФЕВ, 08:53 Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter