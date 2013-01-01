В Самарской области запущена первая очередь грибного комплекса общей стоимостью 2,8 млрд рублей



В с. Богдановка Кинельского района Самарской области запущена первая производственная линия фабрики ООО «НПО — Биогрин», специализирующейся на выращивании вешенок по инновационной стерильной технологии. В первый этап проекта инвестировано 600 млн рублей. Создано более 50 рабочих мест. Ещё 130 человек получат работу на предприятии после запуска второй очереди, инвестиции в которую составят 2,2 млрд рублей.

Мощность нового производства — 7 тонн грибов и 15 тонн высокопродуктивного субстрата в сутки. На предприятии применяется стерильная технология приготовления субстрата и мицелия. Стерильная технология позволяет выращивать почти все грибы (около 40 видов), которые можно культивировать, за исключением шампиньонов.

Субстрат изготавливают из лузги подсолнечника, соломы, перьевой муки, мела, гипса и воды. В производстве используется местное сырье, кроме перьевой муки, которую привозят из Белгородской области. Инкубированный субстрат востребован предприятиями, применяющими только климатические камеры для выращивания грибов.

Прогнозируемая мощность обеих очередей предприятия — 40 тонн грибов и 60 тонн субстрата в сутки. Кроме обычной вешенки, здесь будут выращивать вешенку королевскую, шиитаке, опята.

Поставка продукции предполагается в регионы России и страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе на европейский рынок.

Самарская область, Приволжский федеральный округ