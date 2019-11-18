В Самарской области военная полиция впервые получила новейшие комплексы нелетального оружия
Фев 17
В Самарской области на вооружение военной полиции, которая осуществляет обеспечение безопасности в ходе массовых мероприятий, производит конвоирование нарушителей и охрану военных объектов, впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза», а также специальные средства индивидуальной защиты.
Комплекс «Оса» включает в себя четырехзарядный бесствольный пистолет и специальные патроны. Электрошокеры «Гюрза» способные поразить электрическим разрядом нарушителя в плотной зимней одежде.
Кроме того, в подразделения военной полиции поступили противоударные щиты «Авангард» с комплектом щитков для защиты рук, грудной клетки, спины и ног.
В настоящее время военнослужащие подразделения военной полиции в Самарском гарнизоне осваивают полученное вооружение.
Самарская область, Приволжский федеральный округ
17 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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