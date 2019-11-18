В Самарской области военная полиция впервые получила новейшие комплексы нелетального оружия



В Самарской области на вооружение военной полиции, которая осуществляет обеспечение безопасности в ходе массовых мероприятий, производит конвоирование нарушителей и охрану военных объектов, впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза», а также специальные средства индивидуальной защиты.

Комплекс «Оса» включает в себя четырехзарядный бесствольный пистолет и специальные патроны. Электрошокеры «Гюрза» способные поразить электрическим разрядом нарушителя в плотной зимней одежде.

Кроме того, в подразделения военной полиции поступили противоударные щиты «Авангард» с комплектом щитков для защиты рук, грудной клетки, спины и ног.

В настоящее время военнослужащие подразделения военной полиции в Самарском гарнизоне осваивают полученное вооружение.

Самарская область, Приволжский федеральный округ