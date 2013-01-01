В Самарской области стартует производство первого в мире российского электромобиля на мотор-колесах



На Тольяттинском автозаводе реализован проект подготовки сборочного конвейера под выпуск электромобиля ZETTA, разработанный одноименной российской производственно-инжиниринговой компанией, расположенной в г. Тольятти. Электромобиль, прошедший заводские испытания, на данный момент проходит процедуру сертификации.

Сейчас на предприятии ведутся работы по строительству и оснащению оборудованием производственных площадей. Уже до конца текущего года с конвейера начнут сходить электромобили различных комплектаций. Потребителям предложат полноприводные и переднеприводные варианты. Производственные мощности линии рассчитаны на выпуск 10 тысяч электромобилей в год.

ZETTA будет выпускаться в пассажирской версии. Предусматривается несколько комплектаций, в том числе с передним либо полным приводом. Двигатель электромобиля - асинхронное мотор-колесо, которое непосредственно устанавливается внутри без коробки передач, без редуктора и раздаточной коробки. Комбинированная тормозная система с раздельными электрическим и гидравлическим контурами эффективно обеспечивает безопасность. Одно из главных преимуществ нового городского автомобиля – высокая экологичность.

По словам генерального директора компании «ZETTA» Дениса Щуровского, «это первый в мире электромобиль на мотор-колесах, практически новый бренд легкового городского автомобиля с условным названием «городской модуль».

Городской модуль №1 предназначен для обычных граждан, а модуль-2 – для пользователей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Такой электромобиль имеет систему нейроуправления и автопилотирования, предназначенную для анализа данных, поступающих от сенсоров транспортного средства, которые регистрируют состояние дорожной обстановки, допустимые характеристики движения и т.д.

Оба образца прошли полные испытания «зима-лето». Автомобили построены на базе безтрансмиссионной платформы и оснащены литий-железофосфатными аккумуляторами. Предлагается два вида зарядки: от напряжения 220 вольт и более быстрая - от 380 вольт. Таким образом, машину можно заряжать как от бытовой сети дома или от трёхфазной, в том числе на зарядных станциях. На одной зарядке электромобили могут пройти разное расстояние в зависимости от энергии аккумуляторов и заряда. Например, заряд батареи в 10 кВтч обеспечит проезд электрокара на расстояние примерно 180 км. Заряд в 30 кВтч - более 540 км.

Скорость электромобилей «ZETTA» принудительно ограничена до 110 км/ч, поскольку сертификация проходит по категории e-L7, т.е. для четырехколесных транспортных средств, у которых максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт.

«Асинхронные мотор-колеса собственного производства обеспечивают самый высокий удельный крутящий момент при энергопотреблении на 100 км пробега на 30-55% ниже, чем у мировых аналогов. Отсутствие в платформе дорогостоящих механизмов передачи крутящего момента (трансмиссии, редукторов, приводов) обеспечивает низкую стоимость в производстве и высокую надежность в эксплуатации», - отметил Денис Щуровский.

Цены стартуют с 450 тыс. рублей. Гарантийный срок: два года или 150 тыс. км пробега. Р

Самарская область, Приволжский федеральный округ