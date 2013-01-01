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В Самарской области открыли производство трубопроводов для Sukhoi Superjet 100 и авиаотрасли России

Дек 13
Москва Центральный федеральный округ
В Самарской области открыли производство трубопроводов для Sukhoi Superjet 100 и авиаотрасли России

Новая линия, которая обеспечивает полный производственный цикл от заготовки до трубы, введена в эксплуатацию на самарском предприятии «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика».
Техническое перевооружение предприятия, которое входит в Госкорпорацию Ростех, проведено в рамках федеральной целевой программы.

По словам генерального директора «Технодинамики» Игоря Насенкова, установленный на «Авиаагрегате» комплекс оборудования позволит обеспечить отечественными трубопроводными системами российских производителей воздушных судов и снизить зависимость от зарубежных поставок

Комплекс включает в себя трубогибочный станок с ЧПУ, станок для формовки концов, отрезной станок, установку для маркировки и измерительную «руку». Оборудование позволяет выпускать детали из алюминия, меди, латуни, нержавеющей и углеродистой стали. программируя параметры угла и радиус изгиба детали.

Линия изготовления трубопроводов сегодняшний день находится в опытной эксплуатации.

Генеральный директор «Авиаагрегата» Олег Брындин отметил, что приобретение данного комплекса оборудования позволило запустить производство трубопроводов длиной до трех метров и диаметром от 6 до 32 мм для всех авиационных изделий.

При этом приоритет отдается производству деталей для Sukhoi Superjet 100. Тестовую обработку прошли детали-представители, входящие в систему пожаротушения этого самолета. После проведения испытаний в начале следующего года будет изготовлен комплект трубопроводов для Sukhoi Superjet 100. Одновременно формируется план по освоению трубопроводов для серийной продукции.

Самарская область, Приволжский федеральный округ



 
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