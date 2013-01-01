В Самарской области началось строительство третьего агрегата производства карбамида



Свой инвестиционный проект объемом 25 млрд. рублей крупнейший в России производитель аммиака ПАО «Тольяттиазот» реализует в сотрудничестве со швейцарской компанией-разработчиком Casale S.A.

Новый агрегат карбамида будет более экономичным и эффективным по сравнению с двумя уже действующими на ТОАЗе. Он спроектирован с учетом новейших технологий в области промышленной и экологической безопасности, что обеспечивает значительное снижение уровня выбросов в атмосферу при 93-процентной очистке по карбамиду.

«Строительство третьего агрегата производства карбамида открывает новую страницу в деятельности предприятия. Это не только создание современного конкурентоспособного производства карбамида, отвечающего всем требованиям экологической безопасности и энергоэффективности, но и расширение наших возможностей на российском и мировом рынках удобрений», — отметил председатель совета директоров ПАО «ТОАЗ» Петр Орджоникидзе.

Агрегат проектной мощностью 2,2 тыс. тонн карбамида в сутки планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Запуск третьего агрегата позволит увеличить объемы переработки аммиака и выработки карбамида с 3 до 5,2 тыс. тонн в сутки, создать сотню дополнительных рабочих мест.

Финансирование проекта будет вестись за счет собственных и заемных средств. Весной 2018 года ПАО «Тольяттиазот» договорилось о привлечении кредита на сумму 180 млн евро с синдикатом банков Commerzbank AG (Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Германия). Гарантом сделки выступило швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV).

Сегодня мощности «Тольяттиазота» составляют более 3 млн тонн аммиака и 960 тыс. тонн карбамида в год. Инвестиционная программа компании на 2018 год запланирована в размере 9,4 млрд рублей. Помимо строительства третьего агрегата карбамида инвестиции будут направлены на техническое перевооружение агрегатов аммиака, очистных сооружений, а также на развитие железнодорожной инфраструктуры.

Самарская область, Приволжский федеральный округ