В Самарской области началось освоение нового технопарка «Жигулевская долина 2»



В Тольятти (Самарская область) 15 июля в рамках Всероссийского форума-совещания по развитию моногородов состоялась церемония закладки строительства производственного корпуса инжинирингового предприятия ООО «ЭНП-И» на территории ТОСЭР «Жигулевская долина 2». Инвестиции в проект составят 250 млн рублей.

Деятельность первого резидента «Жигулевской долины 2» ООО «ЭНП-И» совместно с французской компанией SAS «BiA» нацелена на создание в России уникальных компетенций в области научно-исследовательских работ, автоматизации техпроцессов, выпуска высокотехнологичной продукции и оборудования для опасных производственных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Резидентами новой ТОСЭР стали также четыре компании с инвестиционными проектами по модернизации производства стальных прямошовных труб, по расширению литейного производства, по созданию Центра обслуживания и обработки информации, а также по построению цифровой инфраструктуры города Тольятти с применением инновационной технологии Смарт-Сити. Планируемый объём инвестиций — около 500 млн рублей. Предполагается создать 257 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Самарская область, Приволжский федеральный округ