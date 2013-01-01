В Самарской области началось освоение нового технопарка «Жигулевская долина 2»
Июл 16
В Тольятти (Самарская область) 15 июля в рамках Всероссийского форума-совещания по развитию моногородов состоялась церемония закладки строительства производственного корпуса инжинирингового предприятия ООО «ЭНП-И» на территории ТОСЭР «Жигулевская долина 2». Инвестиции в проект составят 250 млн рублей.
Деятельность первого резидента «Жигулевской долины 2» ООО «ЭНП-И» совместно с французской компанией SAS «BiA» нацелена на создание в России уникальных компетенций в области научно-исследовательских работ, автоматизации техпроцессов, выпуска высокотехнологичной продукции и оборудования для опасных производственных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Резидентами новой ТОСЭР стали также четыре компании с инвестиционными проектами по модернизации производства стальных прямошовных труб, по расширению литейного производства, по созданию Центра обслуживания и обработки информации, а также по построению цифровой инфраструктуры города Тольятти с применением инновационной технологии Смарт-Сити. Планируемый объём инвестиций — около 500 млн рублей. Предполагается создать 257 новых высокотехнологичных рабочих мест.
Самарская область, Приволжский федеральный округ
16 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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