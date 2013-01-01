Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ИЮЛ, 11:43 МСК
USD (ЦБ)    62,8280
EUR (ЦБ)    70,8574

16 ИЮЛ, 11:43 МСК
USD (ЦБ)    62,8280
EUR (ЦБ)    70,8574

В Самарской области началось освоение нового технопарка «Жигулевская долина 2»

Июл 16
Москва Центральный федеральный округ
В Самарской области началось освоение нового технопарка «Жигулевская долина 2»

В Тольятти (Самарская область) 15 июля в рамках Всероссийского форума-совещания по развитию моногородов состоялась церемония закладки строительства производственного корпуса инжинирингового предприятия ООО «ЭНП-И» на территории ТОСЭР «Жигулевская долина 2». Инвестиции в проект составят 250 млн рублей.
Деятельность первого резидента «Жигулевской долины 2» ООО «ЭНП-И» совместно с французской компанией SAS «BiA» нацелена на создание в России уникальных компетенций в области научно-исследовательских работ, автоматизации техпроцессов, выпуска высокотехнологичной продукции и оборудования для опасных производственных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Резидентами новой ТОСЭР стали также четыре компании с инвестиционными проектами по модернизации производства стальных прямошовных труб, по расширению литейного производства, по созданию Центра обслуживания и обработки информации, а также по построению цифровой инфраструктуры города Тольятти с применением инновационной технологии Смарт-Сити. Планируемый объём инвестиций — около 500 млн рублей. Предполагается создать 257 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Самарская область, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
16 Июл:
15 Июл:
15 Июл:
Центральный федеральный округ:
15 Июл:
15 Июл:
15 Июл:
РОССИЯ:
16 Июл:
15 Июл:
15 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Под прицелом». На Украине снова угрожают взорвать Крымский мост

«Под прицелом». На Украине снова угрожают взорвать Крымский мост
Политика

ЕС объявляет бойкот Турции, Россия и Индия рассчитываются без долларов, Украина продляет эмбарго и другие новости

ЕС объявляет бойкот Турции, Россия и Индия рассчитываются без долларов, Украина продляет эмбарго и другие новости
События и факты

«Спасибо санкциям за это»? Китайская Huawei ищет высокотехнологичных партнеров в России

«Спасибо санкциям за это»? Китайская Huawei ищет высокотехнологичных партнеров в России
Политика

Полмиллиарда в Крым. Бизнесмены Ближнего Востока готовы вложиться в крымскую инфраструктуру

Полмиллиарда в Крым. Бизнесмены Ближнего Востока готовы вложиться в крымскую инфраструктуру
Экономика

Касса-банкомат. В России расширяют эксперимент по снятию наличных в магазинах

Касса-банкомат. В России расширяют эксперимент по снятию наличных в магазинах
Экономика

НАТО призывает Россию спасти ДРСМД, Россия создала «воздушный мост» в Турцию и цифровой «Элемент» и другие новости

НАТО призывает Россию спасти ДРСМД, Россия создала «воздушный мост» в Турцию и цифровой «Элемент» и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Самарской области началось освоение нового технопарка «Жигулевская долина 2»

В Самарской области началось освоение нового технопарка «Жигулевская долина 2»

В Костромской области запущено в эксплуатацию новое сыродельное предприятие

В Костромской области запущено в эксплуатацию новое сыродельное предприятие

Лучшие практики ОРВ: обзор деятельности системы ТПП России за I полугодие 2019

Лучшие практики ОРВ: обзор деятельности системы ТПП России за I полугодие 2019

В Оренбургской области впервые введен в работу новый центр питания энергосистемы с телеуправлением

В Оренбургской области впервые введен в работу новый центр питания энергосистемы с телеуправлением

Новости дня

11:07 В России создана система управления стрелковым оружием «Сервал» В России создана система управления стрелковым оружием «Сервал»
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу Южных Курил
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу Южных Курил
10:09 Россия и Китай соединятся канатной дорогой Россия и Китай соединятся канатной дорогой
09:22 В МИД РФ прокомментировали санкции ЕС против Турции В МИД РФ прокомментировали санкции ЕС против Турции
08:42 США планируют предложить России «новый договор» по ядерному оружию США планируют предложить России «новый договор» по ядерному оружию
07:54 ВСУ случайно уничтожили своих бойцов в Донбассе ВСУ случайно уничтожили своих бойцов в Донбассе
07:18 Турция будет продолжать добывать углеводороды в Средиземном море Турция будет продолжать добывать углеводороды в Средиземном море
В Германии рассказали о "триумфе" Путина
В Германии рассказали о "триумфе" Путина
07:07 Засекреченная аномалия могла уничтожить астронавтов НАСА, побывавших на Луне Засекреченная аномалия могла уничтожить астронавтов НАСА, побывавших на Луне

Узнай, страна!

11:31 В Самарской области началось освоение нового технопарка «Жигулевская долина 2» В Самарской области началось освоение нового технопарка «Жигулевская долина 2»
Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты
Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты
02:07 Лучшие практики ОРВ: обзор деятельности системы ТПП России за I полугодие 2019 Лучшие практики ОРВ: обзор деятельности системы ТПП России за I полугодие 2019
15 ИЮЛ, 14:43 «Семиреченская база снабжения» продемонстрирует возможности техники Ростсельмаш «Семиреченская база снабжения» продемонстрирует возможности техники Ростсельмаш
15 ИЮЛ, 11:48 На территории опережающего развития «Котовск» будет реализован крупный инвестиционный проект На территории опережающего развития «Котовск» будет реализован крупный инвестиционный проект
12 ИЮЛ, 12:25 В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад» В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад»
11 ИЮЛ, 12:11 Вологодская ТПП 3 и 4 октября приглашает на Международную конференцию и бизнес-встречу в Венгрии Вологодская ТПП 3 и 4 октября приглашает на Международную конференцию и бизнес-встречу в Венгрии
Особенности российского трудоголизма. Почему Россия лидирует в Европе по нестандартным рабочим графикам?
Особенности российского трудоголизма. Почему Россия лидирует в Европе по нестандартным рабочим графикам?
05 ИЮЛ, 17:21 В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter