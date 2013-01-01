В Самарской области дан старт строительству производственно-логистического мега-центра для автопрома



В Самарской области в особой экономической зоне «Тольятти» принят к реализации проект Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) по созданию крупного производственно-логистического центра для нужд автопромышленности. Комплекс площадью более 30 тыс. кв. метров станет первым объектом подобного рода в России. Инвестор намерен вложить в проект более 1,3 млрд рублей и создать 88 дополнительных рабочих мест.

Произведенный в Магнитогорске металл будет доставляться и храниться на логистической площадке в Тольятти, откуда наладят поставки металлопродукции объемом от 500 тыс. в год на все автозаводы России. Складская мощность центра — 150 тыс. тонн.

ОЭЗ «Тольятти» отличается уникально выгодным месторасположением – в непосредственной близости от АВТОВАЗа. В ближайшее время к особой экономической зоне будет подведено 14 км железнодорожных путей, что во многом стало определяющим фактором для размещения производственно-логистического центра ММК.

Самарская область, Приволжский федеральный округ