В Самарской области начали выпускать широкоформатную плиту из керамогранита
В проект модернизации производства ООО "Самарский Стройфарфор" инвестировано более 532 млн рублей, причем 200 млн рублей получено из Фонда развития промышленности (ФРП) в качестве льготного займа.
Новое оборудование, установленное вместо того, что работало на предприятии с 2004 года, позволит компании на 20 процентов нарастить объемы производства керамогранита и расширить ассортимент за счет новой продукции – широкоформатной плиты размером 600×1200 и 200×1200 мм.
С обновленной производственной базой "Самарский Стройфарфор" планирует удовлетворить высокий спрос на эту продукцию в России и увеличить свою долю на рынке, в том числе, за счет вытеснения иностранных производителей.
"Керамогранит, который выпускается на заводе, - высокого качества и отличного дизайна, он может составить серьезную конкуренцию продукции ведущих мировых компаний. Мы рассчитываем выйти на новые рынки сбыта, в том числе зарубежные", - отметил генеральный директор "Самарский Стройфарфор" Павел Мисюля.
Это уже второй проект, реализованный "Самарский Стройфарфор" при поддержке ФРП. В прошлом году завод завершил модернизацию производства санитарно-строительных изделий и ввел дополнительные мощности по выпуску керамической сантехники.
Самарская область, Приволжский федеральный округ
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