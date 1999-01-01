В Самарской области начали выпускать широкоформатную плиту из керамогранита



В проект модернизации производства ООО "Самарский Стройфарфор" инвестировано более 532 млн рублей, причем 200 млн рублей получено из Фонда развития промышленности (ФРП) в качестве льготного займа.

Инвестиции были направлены на закупку оборудования для модернизации одной из трех производственных линий керамогранита. На заводе были установлены итальянские пресс, сушило, печь, линия сортировки и упаковки и китайская линия полировки и ректификации. При этом круглосуточно продолжалось производство керамического гранита торговых марок GRASARO и KERRANOVA

Новое оборудование, установленное вместо того, что работало на предприятии с 2004 года, позволит компании на 20 процентов нарастить объемы производства керамогранита и расширить ассортимент за счет новой продукции – широкоформатной плиты размером 600×1200 и 200×1200 мм.

С обновленной производственной базой "Самарский Стройфарфор" планирует удовлетворить высокий спрос на эту продукцию в России и увеличить свою долю на рынке, в том числе, за счет вытеснения иностранных производителей.

"Керамогранит, который выпускается на заводе, - высокого качества и отличного дизайна, он может составить серьезную конкуренцию продукции ведущих мировых компаний. Мы рассчитываем выйти на новые рынки сбыта, в том числе зарубежные", - отметил генеральный директор "Самарский Стройфарфор" Павел Мисюля.

Это уже второй проект, реализованный "Самарский Стройфарфор" при поддержке ФРП. В прошлом году завод завершил модернизацию производства санитарно-строительных изделий и ввел дополнительные мощности по выпуску керамической сантехники.

Самарская область, Приволжский федеральный округ