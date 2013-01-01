В Самаре начали строить новейшую ракету-носитель «Союз-5» с уникальным двигателем
Июн 3
В Самаре ракетно-космический центр «Прогресс» приступил к изготовлению новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». При создании двигателя для ракеты, не имеющего аналогов в мире, впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство, что обойдется в 7 млрд рублей.
«Союз-5» представляет собой двухступенчатую одноразовую ракету. Он сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля «Федерация» на низкую околоземную орбиту.
По словам генерального директора предприятия «Прогресс» Дмитрия Баранова, «у нас очень жесткие сроки, и мы не имеем права их сорвать». В строительстве космического аппарата будут принимать участие Центр имени Хруничева и Государственный ракетный центр. Первый пуск должен состояться в 2022 году. Ранее «Союз-5» также упоминался как «Феникс» и «Иртыш». Новая ракета разработана ракетно-космической корпорацей «Энергия» на замену российско-украинским «Зенитам». Сейчас уже идет изготовление баков ракеты-носителя.
Самарская область, Приволжский федеральный округ
3 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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