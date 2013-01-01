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В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова»

Фев 26
Москва Центральный федеральный округ
В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова»

В проект вложено 3,3 миллиарда рублей, из которых 2,7 миллиарда выделено из федерального бюджета и 0,6 миллиарда рублей инвестировано «Ростелекомом».
Оператор дополнительно направил около 100 миллионов рублей в модернизацию инфраструктуры связи на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан.

Новая подводная волоконно-оптическая линия связи общей протяженностью около 815 километров построена всего за полгода.

Она соединила Южно-Сахалинск с Курильском (Итуруп), Южно-Курильском (Кунашир), Крабозаводским и Малокурильским (Шикотан), обеспечив предприятия и жителей этих островов высокоскоростным доступом в Интернет. Пропускная способность линии составляет 40 Гбит/с на каждом из направлений. Имеется возможность расширения до максимальной пропускной способности 8 Тбит/с.

Спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на церемонии запуска подчеркнул, что появление высокоскоростного интернета на Курилах имеет очень большое значение для привлечения молодежи на Дальний Восток.

По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, реализованный проект создает основу для развития цифровой экономики в регионе и устраняет цифровое неравенство. В качестве примеров уже реализованных на Курилах цифровых проектов министр назвал телемедицину и онлайн-образование, а также отметил высокую социальную ответственность компании «Ростелеком», которая вместе с государством реализовала этот крупный инфраструктурный проект.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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