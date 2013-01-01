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В Сахалинской области запустили единственное на острове производство мороженого из местного сырья

Май 22
Москва Центральный федеральный округ
В Сахалинской области запустили единственное на острове производство мороженого из местного сырья

В г. Поронайске Сахалинской области на молокозаводе впервые после многолетнего перерыва возобновили производство натурального мороженого из местного молочного сырья. Инвестиции на перепрофилирование цеха и приобретение оборудования составили более 40 млн рублей. Производительность линии – 3 тонны мороженого в час.
«Замечательно, что в сахалинской глубинке открылось такое производство. Мы живем на острове, и поэтому очень важно, чтобы у людей здесь была своя, качественная и свежая продукция, - отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Цех полностью реконструирован и переоборудован под новое производство. Самое современное оборудование по производству мороженого было доставлено на Сахалин из Московской области. Планируется выпускать несколько видов продукции: в вафельном стаканчике (сливочное и шоколадное) и весовое (крупнофасованное), а также с фруктовыми наполнителями. В качестве сырья завод использует молоко местных сельхозпроизводителей из четырех районов области.

«Наша продукция готовится по классической рецептуре: из натуральных ингредиентов и без растительных жиров, с учетом требований ГОСТа. Процесс производства практически полностью автоматизирован. В планах – расширение ассортимента продукции, поставки ее на материк и даже за границу», - рассказал руководитель предприятия Михаил Ким.

Для перевозки готовой продукции куплен специализированный автомобиль-рефрижератор, который будет доставлять мороженое во все уголки области. В перспективе, после того как будут обеспечены потребности Сахалина и Курил, предприятие планирует наладить экспорт мороженого в Китай.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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