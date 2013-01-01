В Сахалинской области рыбоводные предприятия впервые заложили миллиард икринок ценных пород рыб



В 2019 году на нагул в естественные водоемы Сахалина и Курил будет выпущено не менее 900 миллионов молоди тихоокеанских лососей, что увеличит популяцию этих рыб в природной среде.

Сегодня в регионе действуют 50 лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) и 4 рыбоводных цеха. В этом году они перевыполнили план по закладке икры тихоокеанских лососей на инкубацию и выпустили 247 миллионов экземпляров искусственно выращенной молоди горбуши, 446 миллионов кеты, 765 тысяч кижуча.

Региональные власти считают, что работа этих предприятий помогает добиваться высоких результатов во время путины. Так, по данным пресс-службы правительства Сахалинской области, показатели вылова горбуши в регионе в этом году оказались максимальными за последние пять лет.

По словам руководителя областного агентства по рыболовству Андрея Горничных, наука прогнозировала вылов около 96 тысяч тонн тихоокеанских лососей по промысловым районам Сахалина и Курил, а на практике в путину–2018 было добыто свыше 120 тысяч тонн биоресурсов. Обработка практически всего улова тихоокеанских лососей прошла на сахалинских предприятиях.

Первоначальный прогноз предполагал добычу 26 тысяч тонн кеты, но по факту рыбаки уже выловили 40 тысяч тонн и до конца сезона планируют добыть 51 тысячу тонн. Результаты нынешней кетовой путины в полтора раза превзошли итоги прошлогодней.

В ближайшие годы в Сахалинской области появятся еще несколько современных рыбоводческих предприятий. Компания «Курильский рыбак» уже ввела в эксплуатацию ЛРЗ на озере Рейдовом и завершила работы первой и второй очереди строительства завода в бухте Консервной на Итурупе. Успешно реализуется проект Южно-Курильского рыбокомбината по созданию предприятия на озере Лагунном на Кунашире, строится объект компании «Остов» на реке Чеховка в Холмском районе.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ