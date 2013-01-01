В Сахалинской области начали реконструировать причальный комплекс Холмского порта



Единственный в регионе круглогодичный морской торговый порт, расположенный в незамерзающем заливе Невельского, ремонтируют впервые за последние 20 лет.

Связывающая остров Сахалин с материком паромная переправа Ванино – Холмск, была открыта 45 лет назад и давно нуждалась в модернизации. Реконструкция причального комплекса началась с ремонта подъемно-переходного моста, по которому происходит заезд железнодорожных вагонов и автомобилей на суда и их выезд с борта паромов.

«Заменили 70 тонн металлоконструкций, сверху уложили 100 кубометров бруса для настила. Чтобы закончить мост в кратчайшие сроки, строители трудились круглосуточно, в три смены. Обновленный мост уже прошел испытание первой отгрузкой, - отметил главный инженер Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» Владислав Тян, - Остается выполнить только покраску, установку накладок под полотном моста, калибровку железнодорожных путей. Ремонт будет продолжаться до середины декабря, но на движение судов это не повлияет».

Ремонт подъемно-переходного моста – только первый этап масштабной реконструкции главных морских ворот Сахалинской области. Поскольку имеющиеся глубины в Холмском порту не позволяют принимать крупнотоннажные суда, будут проведены работы по дноуглублению, чтобы расширить возможности грузовых и пассажирских перевозок.

Холмский морской торговый имеет первостепенное значение в обеспечении транспортных связей Сахалина с другими регионами России и зарубежными странами.

«Паромная переправа играет важнейшую роль для связи острова с материком, является социально значимой в жизнеобеспечении Сахалинской области. Ежемесячно по этому пути путешествуют около пяти тысяч пассажиров и поступает в регион около 100 тысяч тонн народнохозяйственных грузов», – подчеркнул исполняющий обязанности министра транспорта Сахалинской области Эдуард Ри.

Ко времени завершения полной реконструкции причального комплекса в Холмском порту будут построены два новых парома на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Планируется, что суда начнут работу на линии Ванино – Холмск в конце 2019 – начале 2020 года.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ