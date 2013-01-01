В Ростовской области завершили модернизации производства на «Шахтинской керамике»



Завершены два проекта по созданию производства лаппатированного керамогранита и внедрению технологии однократного обжига суммарной стоимостью более 700 млн рублей, а в целом в модернизацию холдинг «Юнитайл» инвестировал около 1,5 млрд рублей.

В результате модернизации, которая началась в 2015 году, основные производственные подразделения были дооснащены машинами цифровой печати, а ранее установленные машины доукомплектованы модулями с дополнительными спецэффектами. Модернизированы несколько печей и участки подачи пресс-порошка.

Кроме того, запущены новые линии окантовки, сортировки, глазурования, приобретено оборудование последнего поколения для упаковки новых форматов и палеттоукладчики, способные упаковывать форматы практически любого размера.

Налажен выпуск полуполированный керамогранита, который благодаря технологии поверхностной шлифовки приобретает поверхность с неоднородной фактурой. Этот продукт набирает популярность у российских потребителей, поскольку безопасней полированного аналога, может применяться как во внутренней так и в любой внешней отделке.

Реализация инвестпроектов позволит расширить ассортимент продукции «Шахтинской керамики»за счёт новых больших форматов, а также увеличить производственные мощности на 2 млн кв. метров - до 28 млн кв. метров керамической плитки и керамогранита в год.

Ростовская область, Южный федеральный округ