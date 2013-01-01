В Ростовской области завершили модернизации производства на «Шахтинской керамике»
Завершены два проекта по созданию производства лаппатированного керамогранита и внедрению технологии однократного обжига суммарной стоимостью более 700 млн рублей, а в целом в модернизацию холдинг «Юнитайл» инвестировал около 1,5 млрд рублей.
Кроме того, запущены новые линии окантовки, сортировки, глазурования, приобретено оборудование последнего поколения для упаковки новых форматов и палеттоукладчики, способные упаковывать форматы практически любого размера.
Налажен выпуск полуполированный керамогранита, который благодаря технологии поверхностной шлифовки приобретает поверхность с неоднородной фактурой. Этот продукт набирает популярность у российских потребителей, поскольку безопасней полированного аналога, может применяться как во внутренней так и в любой внешней отделке.
Реализация инвестпроектов позволит расширить ассортимент продукции «Шахтинской керамики»за счёт новых больших форматов, а также увеличить производственные мощности на 2 млн кв. метров - до 28 млн кв. метров керамической плитки и керамогранита в год.
Ростовская область, Южный федеральный округ
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