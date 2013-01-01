В Ростовской области запустили современную печь обжига на электродном заводе за 1,5 млрд рублей



В Ростовской области на Новочеркасском электродном заводе (ЭПМ-НЭЗ, входит в Группу «ЭПМ») — крупнейшем в РФ предприятии по выпуску графитированных электродов — состоялся торжественный ввод в эксплуатацию современной кольцевой печи первичного обжига Riedhammer. Стоимость проекта, реализованного в рекордно короткие сроки, составила более 1,5 млрд рублей. В целом «ЭПМ» направляет порядка 5 млрд рублей на выполнение инвестпрограммы по модернизации производства в Ростовской области.

Основной задачей программы модернизации группы «ЭПМ» является внедрение передовых технологий и современного оборудования отечественного и зарубежного производства, отвечающего самым высоким стандартам экологической и энергетической эффективности.

Новая печь обжига на «ЭПМ-НЭЗ» в два раза превосходит предшествовавшее оборудование по техническим показателям, производительности, экологии, автоматизации, а также сроку службы. Новое оборудование позволит не только увеличить выпуск готовой продукции, но и повысить энергоэффективность производства и сократить уровень экологической нагрузки на окружающую среду.

В следующем году на заводе продолжат модернизировать первичный передел: мельницы, а также печи графитации и печи повторного обжига.

Графитированные электроды используются в производстве стали, основные потребители продукции — машиностроительные заводы. Реализация масштабной инвестиционной програмы Группы «ЭПМ» позволит увеличить производство отечественных графитированных электродов большого диаметра в 2 раза, снизив зависимость отечественной металлургии от зарубежных поставщиков сырья.

Ростовская область, Южный федеральный округ