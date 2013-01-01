В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов
На производственной площадке «Атлантис-Пак» в Аксайском районе заработала новая линия немецкой компании KUHNE. мощностью 1,7 тыс. тонн в год многослойной двухосно-ориентированной пленки.
Проект «Плёнка» стартовал с компанией «Атлантис-Пак» в 2016 году. Приобретенная у немецких партнеров на собственные средства компании первая линия плёночного производства сегодня полностью загружена заказами от российских и зарубежных предприятий.
На первом этапе проекта, который реализуется в Аксайском районе, инвестировано 1,2 млрд. рублей, включая выделенные Российским фондом развития промышленности (ФРП) 300 млн. рублей льготного займа. В рамках проекта ведется строительство специализированного склада, который будет сдан во втором квартале этого года.
Основным этапом реализации проекта «Плёнка» стало строительство завода мощностью 10,4 тыс. тонн продукции в год которое ведется с марта 2018 года в Южно-Батайском индустриальном парке. Объем инвестиций — 3,4 млрд. рублей, из которых 500 млн. рублей — привлеченные средства ФРП.
Ростовская область, Южный федеральный округ
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