В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов



На производственной площадке «Атлантис-Пак» в Аксайском районе заработала новая линия немецкой компании KUHNE. мощностью 1,7 тыс. тонн в год многослойной двухосно-ориентированной пленки.

На данный момент российское предприятие, которое входит в структуру «ГРУППА АГРОКОМ», готово выпускать около 20 наименований продукции, которая по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги. На новом оборудовании уже запущено производство высокобарьерных пленок АМИСТАЙЛ. В качестве сырья используется, в том числе продукция российских предприятий ООО «Завод новых полимеров СЕНЕЖ», ОАО «КуйбышевАзот», ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Проект «Плёнка» стартовал с компанией «Атлантис-Пак» в 2016 году. Приобретенная у немецких партнеров на собственные средства компании первая линия плёночного производства сегодня полностью загружена заказами от российских и зарубежных предприятий.

На первом этапе проекта, который реализуется в Аксайском районе, инвестировано 1,2 млрд. рублей, включая выделенные Российским фондом развития промышленности (ФРП) 300 млн. рублей льготного займа. В рамках проекта ведется строительство специализированного склада, который будет сдан во втором квартале этого года.

Основным этапом реализации проекта «Плёнка» стало строительство завода мощностью 10,4 тыс. тонн продукции в год которое ведется с марта 2018 года в Южно-Батайском индустриальном парке. Объем инвестиций — 3,4 млрд. рублей, из которых 500 млн. рублей — привлеченные средства ФРП.

Ростовская область, Южный федеральный округ