В Ростовской области запустили первое в России производство башен для ветроэнергетических установок
Объем инвестиций в реализованный в Таганроге совместный проект РОСНАНО, «Северсталь» и испанской компании Windar Renovables составили 772 млн рублей.
На предприятии будет создано не менее 136 новых рабочих мест.
Здесь будут выпускать стальные башни высотой 84,6 метров, диаметром 4,3 метров и весом 190 тонн. Трансфер технологии изготовления башен в Россию из Испании обеспечила Windar Renovables. Стальные пластины для производства будет поставлять российская металлургическая компания «Северсталь».
Первая башня, которую будут транспортировать на место монтажа в виде трех-четырех секций, выйдет с завода в январе 2019 года. Всего в следующем году на заводе планируют собрать 62 башни, а с выходом на проектную мощность предприятие будет выпускать до сотни башен в год.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что открытие завода стало важным этапом формирования индустрии возобновляемой энергетики в регионе, где с 2017 года реализуется три крупных инвестпроекта в сфере ветроэнергетики с общим объёмом инвестиций около 85 млрд рублей.
В Ростовской области будут смонтированы первые ветростанции из произведенных в России компонентов –выпущенных в Ульяновске лопастей и изготовленные в Нижнем Новгороде гондол.
Первые три ветростанции, созданные полностью из отечественных компонентов и способные производить 300 МВт энергии, запустят в Красносулинском и Каменском районах Ростовской области в декабре 2019 года.
Ростовская область, Южный федеральный округ
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