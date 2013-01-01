В Ростовской области запущено движение по новому мосту в рамках проекта обхода Аксая за 77 млрд руб.
Мар 10
В Ростовской области открыли автомобильное движение по новому мосту через реку Тузлов в районе станицы Грушевской Аксайского района и путепроводу на трассе М-4 «Дон», построенным в рамках проекта реконструкции обхода города Аксая. Это самый крупный инфраструктурный объект в регионе, начатый в 2019 году. Объем инвестиций превышает 77 млрд рублей.
Движение в прямом и обратном направлениях идёт пока только по левой части моста. В ближайшее время начнётся реконструкция правой части. Возведение моста и путепровода включены в третий этап проекта «Обход г. Аксай», который предполагает также реконструкцию М-4 «Дон» на участке км 1024 — км 1036.
В ходе реконструкции будет полностью заменена дорожная одежда на новую, высокопрочную, с расчетным сроком службы 30 лет. Количество полос движения будет увеличено до шести, по три в каждом направлении.
Ростовская область, Южный федеральный округ
10 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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