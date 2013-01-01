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В Ростовской области выполнили план 2019 года по выпуску наиболее мощных в мире электровозов

Июл 5
Москва Центральный федеральный округ
В Ростовской области выполнили план 2019 года по выпуску наиболее мощных в мире электровозов

В Ростовской области Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») выполнил план 2019 года по выпуску магистральных грузовых электровозов переменного тока 4ЭС5К «Ермак», входящих в число наиболее мощных локомотивов в мире.
В депо Смоляниново Дальневосточной дирекции тяги ОАО «Российские железные дороги» отправлено 4 новых четырехсекционных локомотива. Они имеют беспрецедентную мощность — 13120 кВт (в часовом режиме), что обеспечивает вождение тяжеловесных поездов массой до 7,1 тыс. тонн в условиях сложного природного рельефа.

В конструкции электровоза 4ЭС5К применено новое техническое решение — поосное регулирование силы тяги, что позволяет увеличить вес перевозимых грузов. Кроме того, внедрена микропроцессорная система управления с расширенными функциями диагностирования оборудования, осуществляющая передачу информации на серверы ремонтных депо и завода-изготовителя для оперативного устранения неисправностей.

Колесно-моторный блок локомотива с моторно-осевыми подшипниками качения позволяет сократить время на техническое обслуживание и уменьшить эксплуатационные расходы.

На «Ермаке» также созданы комфортные условия для работы локомотивной бригады — бустерные секции электровоза оборудованы туалетной комнатой и служебным помещением, которые соответствуют современным санитарным эргономическим нормам, действующим на железнодорожном транспорте.

После ввода в эксплуатацию новых локомотивов общее количество четырехсекционных электровозов «Ермак» на Дальневосточной и Южно-Уральской железных дорогах достигнет 22 единиц. Кроме того, НЭВЗ производит значительное количество аналогичных локомотивов в двухсекционном и трехсекционном исполнении для ОАО «РЖД».

Новочеркасский электровозостроительный завод — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности и назначения.

Ростовская область, Южный федеральный округ



 
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