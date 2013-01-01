В Ростовской области стартовало строительство первого в регионе ветропарка



В Азовском районе Ростовской области 23 мая состоялась торжественная закладка первого камня в основание ветропарка на территории в 133 гектара. К строительству первой в регионе ветровой электростанции приступило ПАО «Энел Россия», входящее в итальянскую группу Enel. Мощность объекта составит 90 МВт, объем инвестиций оценивается в 132 млн евро.

Ветровые энергоустановки построят на побережье Таганрогского залива западнее села Порт-Катон, на территории несостоявшейся игорной зоны «Азов-сити». Новый объект, получивший название «Азовская ВЭС», планируют ввести в эксплуатацию к концу 2020 года. Ветропарк, оснащённый 26 турбинами, сможет вырабатывать около 300 ГВт/ч в год, избегая выброса около 260 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу.

Заявленные инвестиции в проекты строительства ветропарков на юге России и создание профильных производств к настоящему времени суммарно составляют свыше 110 млрд рублей.

Ростовская область, Южный федеральный округ