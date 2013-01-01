В Ростовской области создали первый российский электровоз пятого поколения с асинхронным двигателем



Созданный в Новочеркасске Ростовской области на Новочеркасском электровозостроительном заводе «Трансмашхолдинга» новый грузовой восьмиосный локомотив пятого поколения с асинхронными тяговыми двигателями 2ЭС5С успешно прошел эксплуатационные испытания на Западно-Сибирской железной дороге. До конца года на заводе ожидается получение сертификата соответствия, который позволит начать серийный выпуск локомотивов новой модели.

В ходе испытаний новый электровоз водил грузовые составы на участке Артышта-II — Алтайская. Проводилась оценка вождения электровозом тяжеловесных поездов массой 7100 тонн, проверялся режим энергоэффективного ведения поезда за счет отключения части тяговых двигателей при избыточной мощности локомотива, исследовались алгоритмы управления в части выбора оптимального режима работы электровоза и т.д.

Мощность локомотива в часовом режиме составляет 8800 кВт. Электровоз имеет 30-минутный форсированный режим тяги для преодоления сложных участков с горным профилем с увеличением мощности до 10400 кВт.

Электровоз 2ЭС5С оснащен современной системой управления и диагностики, включая системы автоведения и передачи данных по защищенному каналу связи. Примененная в конструкции локомотива система предрейсовой диагностики и контроля за состоянием оборудования в рейсе предусматривает возможность записи параметров работы агрегатов электровоза в регистратор данных.

Технические решения, реализованные в 2ЭС5С, обеспечивают высокий уровень безопасности движения, повышение по сравнению с локомотивами предыдущих серий мощности и производительности электровоза, снижение затрат электроэнергии на тягу и стоимости жизненного цикла локомотива. Локомотив создан на базе компонентов российского производства.

Ростовская область, Южный федеральный округ