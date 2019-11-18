В Ростовской области разработали уникальный автосмазочный материал с высокими защитными свойствами



В Ростовской области на Новочеркасском заводе смазочных материалов (НЗСМ) разработали и успешно апробировали новую универсальную жидкость для систем гидроусилителя руля и гидрообъемных передач отечественных и импортных легковых автомобилей. Новый продукт отличается высокими защитными свойствами. Его рецептура разработана специалистами НЗСМ в соответствии с современными техническими требованиями.

Опытно-промышленная партия жидкости успешно прошла тестирование в лабораторных условиях. Сейчас ее качество, безопасность и экологичность испытываются в специализированном сертификационном центре на соответствие Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ТС 030 на смазочные материалы, масла и специальные жидкости.

Ожидается, что после получения всех необходимых заключений и разрешений предприятие сможет производить и отгружать до 100 тонн жидкости ежемесячно. Интерес к продукту уже проявил ряд сервисных компаний.

Ростовская область, Южный федеральный округ