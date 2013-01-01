В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля



В городе Азов Ростовской области подразделение компании «PepsiCo» запустило пятую линию на своем заводе по производству чипсов и снеков торговых марок Lay's, Cheetos и «ХрусTeam». Инвестиции в расширение производства составили более 400 млн рублей.

До запуска новой линии суммарная мощность предприятия составляла около 55 тыс. тонн продукции в год. Производительность пятой производственной линии, на которой планируется выпускать два новых вида продукции марки «ХрусTeam», добавит к общему объему еще около 3 тысяч тонн готовой продукции.

Расширение производства предполагает увеличение закупок картофеля от российских сельхозпроизводителей, в том числе поставщиков из Ростовской области.

«В этом году сельскохозяйственные организации из Ростовской области поставят на завод около 42 тысяч тонн картофеля, а с 2020 года ожидается уже более 50 тысяч тонн. Это новые возможности как для тех, кто производит эту продукцию, так и для тех, кто ее перерабатывает», - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев на открытии новой линии.

По словам президента «PepsiCo» в России, Украине, Белоруссии, Кавказе и Центральной Азии Нила Старрока, на текущий год заключено более 20 контрактов на поставку картофеля для нужд завода в Азове, и спрос на продукцию постоянно растет «не только в Южном федеральном округе, но и в других областях России, а также в соседних странах».

Ростовская область, Южный федеральный округ