В Ростовской области поступила на оптовый рынок электроэнергия первого в регионе ветропарка



Сулинская ветроэлектростанция (ВЭС) в Красносулинский районе Ростовской области начала поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок. Ветропарк стал первым реализованным объектом Фонда развития ветроэнергетики в Ростовской области.

Установленная мощность Сулинской ВЭС составляет 100 МВт. Станция состоит из 26 ветроэнергетических установок производства компании Vestas мощностью 3,8 МВт каждая.

Степень локализации оборудования ветроэлектростанции составляет более 65%. Это гарантирует оплату мощности по правилам определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии.

До конца 2020 года Фонд развития ветроэнергетики введёт в эксплуатацию еще 250 МВт ветропарков в регионе. В итоге совокупная мощность донских ветропарков достигнет 350 МВт.

Планируется, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в регионе электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.

Ростовская область, Южный федеральный округ