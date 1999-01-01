В Ростовской области открыли учебно-производственный корпус «Наука» Донском ГТУ



В новом корпусе Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Ростове-на-Дону заработал технопарк и разместилось производство малого инновационного предприятия ООО «Энсет».

В трехэтажном корпусе площадью более полутора тысяч квадратных метров разместились учебные аудитории, офисные помещения, а на производственной площадке - 22 многофункциональных высокотехнологичных станка.

Производственную площадку построили за год и закупили для нее оборудование на сумму более 100 млн рублей. Это оборудование позволяет изготавливать полный спектр балансировочных станков и приборов для всех отраслей промышленности, систем для любых роторов, оборудования для ремонта карданных валов, используемых в автотранспорте и спецтехнике, универсальных прессов и прессов для пакетирования вторсырья. В корпусе созданы все условия для того чтобы студенты смогли закрепить знания на практике, научиться работать на станках.

Кроме того, в корпусе «Наука» уже расположилось производство малого инновационного предприятия ДГТУ ООО «Энсет». В действующей с 2012 года компании работают более тридцати специалистов, среди которых — доктора и кандидаты технических наук, магистранты и аспиранты ДГТУ. Сегодня «Энсет» производит и поставляет оборудование ведущим российским предприятиям, таким как Роствертол, Ростсельмаш, Новочеркасский электровозостроительный завод, «Силовые машины», «КАМАЗ», «УАЗ», «Севкавэлектроремонт». Продукция малого инновационного предприятия ДГТУ экспортируется в Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Молдову, Перу. В прошлом году компания впервые поставила оборудование в Евросоюз. Станки «Энсет» были приобретены предприятиями Германии, Италии, Польши, Испании, а общая сумма контрактов составила около 200 тысяч долларов.

Среди поставленного в Европу оборудования - уникальный как для российского, так и для зарубежного рынка стенд «УНИКАР-3000» Он оснащенный сразу двумя приводами для сварки и балансировки карданных валов, используемых в автотранспорте, спецтехнике и промышленном оборудовании. И такое универсальное технологическое решение оптимизирует работу предприятия и увеличивает производительность труда.

Ростовская область, Южный федеральный округ