В Ростовской области открыли первую очередь тепличного комплекса «Донская усадьба»



Общий объем инвестиций в проект, который реализуется в Тарасовском районе, составит 5 млрд рублей - к 2020 году здесь достроят автономный тепличный комплекс площадью почти 20 гектар и мощностью 14 тысяч тонн овощей в год.

В рамках первой очереди проекта построены теплицы на площади 14,5 гектара. Посадка овощей в новых теплицах начнется уже на следующей неделе, а выход на проектную мощность 11,4 тысячи тонн овощей запланирован на конец текущего года.

Сейчас к работе приступили 75 специалистов, до конца этого года число работников возрастет до 130, а после ввода в эксплуатацию второй очереди, который запланирован на первый квартал 2020 года, на предприятии будут заняты около 380 человек.

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, «Донская усадьба» стала самым крупным тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта, позволив в полтора раза увеличить обеспеченность региона собственной продукцией.

Ростовская область, Южный федеральный округ