Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 АВГ, 13:34 МСК
USD (ЦБ)    65,2030
EUR (ЦБ)    72,3732

06 АВГ, 13:34 МСК
USD (ЦБ)    65,2030
EUR (ЦБ)    72,3732

В Ростовской области открыли новую автодорогу, ведущую к аэропорту, а также в Крым и на Кубань

Авг 6
Москва Центральный федеральный округ
В Ростовской области открыли новую автодорогу, ведущую к аэропорту, а также в Крым и на Кубань

В Ростовской области открыли новую четырехполосную магистраль, ведущую к ростовскому аэропорту «Платов». Главной целью строительства второй дороги была разгрузка трассы М-4 «Дон». Автомагистраль станет также частью маршрута в Крым и Краснодарский край. В строительство объекта вложено 1,4 млрд рублей.
Трасса длиной 12 км соединяет магистраль «М4-Дон» и северный обход Ростова-на-Дону. Новая дорога пролегает через хутор Каменный Брод Родионово-Несветайского района, разгружая путь в аэропорт, проходящий по Новочеркасскому шоссе. Максимально допустимая скорость движения по новой автомагистрали — 120 км/час.

Подрядчик — АО «Донаэродорстрой» — приступил к работам в августе 2018 года. Результатом строительства второго этапа подъезда к «Платову» стало расширение с двух до четырех полос региональной автодороги, которую ранее ввели в строй в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018.

Ростовская область, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
6 Авг:
6 Авг:
6 Авг:
Центральный федеральный округ:
6 Авг:
6 Авг:
5 Авг:
РОССИЯ:
5 Авг:
5 Авг:
5 Авг:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?

Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
Экономика

Юные азербайджанские актеры покоряют российскую публику

Юные азербайджанские актеры покоряют российскую публику
Культура

Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона

Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона
Экономика

Точно в цель. Россия вновь показывает блестящие результаты на международных играх АрМИ-2019

Точно в цель. Россия вновь показывает блестящие результаты на международных играх АрМИ-2019
События и факты

Старая новость. Как отразится на экономике России и мира очередной пакет антироссийских санкций США?

Старая новость. Как отразится на экономике России и мира очередной пакет антироссийских санкций США?
Политика

Россия удвоила ФБН,китайская Huawei вдвое увеличила долю на российском рынке и другие новости

Россия удвоила ФБН,китайская Huawei вдвое увеличила долю на российском рынке и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Тюменской области построили кондитерскую фабрику за 1 млрд рублей

В Тюменской области построили кондитерскую фабрику за 1 млрд рублей

В Ростовской области открыли новую автодорогу, ведущую к аэропорту, а также в Крым и на Кубань

В Ростовской области открыли новую автодорогу, ведущую к аэропорту, а также в Крым и на Кубань

В Адыгее приступили к созданию новой инфраструктуры связи по нацпрограмме «Цифровая экономика»

В Адыгее приступили к созданию новой инфраструктуры связи по нацпрограмме «Цифровая экономика»

В Москве ученые разработали способ создания хрящей для коленных суставов, не имеющий аналогов в мире

В Москве ученые разработали способ создания хрящей для коленных суставов, не имеющий аналогов в мире

Новости дня

13:31 Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
12:56 В Панаме возбуждено уголовное дело о возможном сокрытии доходов Порошенко В Панаме возбуждено уголовное дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
12:20 Генсек НАТО заявил, что присоединение Крыма к России – это результат конкуренции великих держав Генсек НАТО заявил, что присоединение Крыма к России – это результат конкуренции великих держав
11:22 Вилли Токарев будет похоронен 7 августа Вилли Токарев будет похоронен 7 августа
10:32 Фермеры Испании жалуются на проблемы из-за российского продэмбарго Фермеры Испании жалуются на проблемы из-за российского продэмбарго
09:46 Названа возможная причина пожара на складе под Ачинском Названа возможная причина пожара на складе под Ачинском
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
09:08 Китай отказался от закупок сельхозпродукции из США Китай отказался от закупок сельхозпродукции из США

Узнай, страна!

12:52 В Тюменской области построили кондитерскую фабрику за 1 млрд рублей В Тюменской области построили кондитерскую фабрику за 1 млрд рублей
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
05 АВГ, 16:42 «Россети Центр» ввела в эксплуатацию первый в мире электросетевой объект в виде герба «Россети Центр» ввела в эксплуатацию первый в мире электросетевой объект в виде герба
01 АВГ, 12:16 На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ» На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»
31 ИЮЛ, 15:17 Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter