В Ростовской области открыли новую автодорогу, ведущую к аэропорту, а также в Крым и на Кубань



В Ростовской области открыли новую четырехполосную магистраль, ведущую к ростовскому аэропорту «Платов». Главной целью строительства второй дороги была разгрузка трассы М-4 «Дон». Автомагистраль станет также частью маршрута в Крым и Краснодарский край. В строительство объекта вложено 1,4 млрд рублей.

Трасса длиной 12 км соединяет магистраль «М4-Дон» и северный обход Ростова-на-Дону. Новая дорога пролегает через хутор Каменный Брод Родионово-Несветайского района, разгружая путь в аэропорт, проходящий по Новочеркасскому шоссе. Максимально допустимая скорость движения по новой автомагистрали — 120 км/час. Подрядчик — АО «Донаэродорстрой» — приступил к работам в августе 2018 года. Результатом строительства второго этапа подъезда к «Платову» стало расширение с двух до четырех полос региональной автодороги, которую ранее ввели в строй в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018. Ростовская область, Южный федеральный округ

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