В Ростовской области на заводе бумажной упаковки запустили новую линию, не имеющую аналогов в России



В г. Сальске Ростовской области состоялся запуск третьей полуавтоматической производственной линии по выпуску бумажных мешков в филиале холдинга «Сегежа», одного из мировых лидеров в производстве бумажной упаковки. Инвестиции составили 500 млн рублей. Всего в три линии производства компания вложила 2 млрд рублей. Донской завод «Сегежская упаковка» оснащён высокотехнологичным оборудованием, аналогов которого нет в России, и входит в перечень системообразующих предприятий экономики РФ.

Производительность новой линии — 330 мешков в минуту или 83 млн промышленных мешков в год. Машина может производить клапанные мешки любой сложности для всех типов фасовочного оборудования.

Новую линию можно быстро перестраивать с одного заказа на другой, что позволяет филиалу группы компаний «Сегежа» в Ростовской области быть одним из наиболее эффективных производителей бумажной упаковки в РФ.

В эпидемических условиях завод сохраняет высокие темпы работы, обеспечивая все необходимые меры санитарной защиты.

Ростовская область, Южный федеральный округ