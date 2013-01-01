В Ростовской области модернизировали завод гидроакустического оборудования за 1,5 млрд рублей
Дек 20
В Таганроге Ростовской области на заводе гидроакустического оборудования «Прибой» (входит в петербургский концерн «Океанприбор») завершилась инвестпрограмма по модернизации производства с общим объемом вложений более 1,5 млрд рублей.
Современная технологическая база позволила предприятию расширить мощности для увеличения производства гидроакустических систем, рыбопоисковой аппаратуры и других изделий почти в 3 раза.
На предприятии расширены мощности действующих производств (сборочно-монтажного и механического), создан новый цех по выпуску пьезокерамики, которая востребована в медицине, атомной и автомобильной промышленности. Это уникальное производство позволяет решать стратегические задачи по импортозамещению.
Ростовская область, Южный федеральный округ
20 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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