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В Ростовской области модернизировали завод гидроакустического оборудования за 1,5 млрд рублей

Дек 20
Москва Центральный федеральный округ
В Ростовской области модернизировали завод гидроакустического оборудования за 1,5 млрд рублей

В Таганроге Ростовской области на заводе гидроакустического оборудования «Прибой» (входит в петербургский концерн «Океанприбор») завершилась инвестпрограмма по модернизации производства с общим объемом вложений более 1,5 млрд рублей.
Современная технологическая база позволила предприятию расширить мощности для увеличения производства гидроакустических систем, рыбопоисковой аппаратуры и других изделий почти в 3 раза.

На предприятии расширены мощности действующих производств (сборочно-монтажного и механического), создан новый цех по выпуску пьезокерамики, которая востребована в медицине, атомной и автомобильной промышленности. Это уникальное производство позволяет решать стратегические задачи по импортозамещению.

Ростовская область, Южный федеральный округ



 
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