В Ростовской области модернизировали производственные участки для изготовления атомного оборудования



В Ростовской области в Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) модернизировали механические участки и оснастили новыми обрабатывающими центрами с высокими режимами резания. Переоборудован также участок изготовления коллекторов.

На предприятии введены в эксплуатацию современные высокопроизводительные токарно-фрезерные обрабатывающие центры с числовым программным управлением, предназначенные для механической обработки деталей оборудования АЭС.

Их особенность в том, что комплексную обработку деталей можно осуществлять с двух сторон, исключая перемещения специалиста между группами станков.

Подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону инструмента позволяет использовать высокие режимы резания и сокращает время обработки детали на 40%.

Теперь механические участки завода оснащены четырьмя новыми обрабатывающими центрами: двумя горизонтально-расточными и двумя токарно-фрезерными обрабатывающими центрами.

Кроме того, участок изготовления коллекторов оснастили дополнительными сварочными установками и роликоопорами. Теперь на участке одновременно могут располагаться сразу 8 изделий.

При этом этапы изготовления деталей расположены в одном пролете, что сокращает время на перемещение заготовок для зачистки, а также для наплавки антикоррозионного покрытия на разных сварочных установках.

Благодаря модернизации и техническому переоснащению в ближайший год «Атоммаш» должен увеличить объемы производства до пяти реакторов и 20 парогенераторов в год. Сегодня на заводе в активной фазе изготавливаются 20 парогенераторов для российских и зарубежных АЭС.

Ростовская область, Южный федеральный округ